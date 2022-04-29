65-й день війни: прогноз для всіх за картами Таро

65-й день війни: прогноз для всіх за картами Таро

Карти Таро допомагають дотримуватися балансу.

Карти Таро з'явилися у епоху Середньовіччя, але були заново відкриті наприкінці ХІХ століття, а перші ґрунтовні повноцінні колоди були опубліковані у XX столітті. Зараз існують тисячі й тисячі колод карт Таро.

Що ж на нас усіх чекає 29 квітня 2022 року, у 65-й день війни.

У сьогоднішньому розкладі маємо дві карти Таро, які належить до так званих молодших арканів Таро, що символізують побутові нюанси та одну карту, яка належить до старших арканів та символізують важливі життєствердні речі.

Розпочинає наш розклад карта Таро під назвою "Колесо Фортуни".

Ця карта Таро належить до старших арканів і розповідає про неминучість, удачу, почуття змін, поворотний пункт у житті та долю. Але варто зауважити, що з погляду езотерики, наша доля не визначена, а ми самі є її творцями, щосекунди та щохвилини змінюючи її.

Карти Таро також переконані, що у житті немає нічого визначеного, окрім самої невизначеності. Тому кожний момент, зокрема і в сфері кохання, є фактично початком нового циклу.

Тому варто звернути увагу на синхронію та такі явища у любовних перипетіях, які ми звикли називати збігом. Навчіться уникати ситуацій, які повторюються у стосунках.

Нині важлива схопити свій шанс "за хвіст": успіх незабаром постукає у ваші двері, проте, не виключені та непередбачені ситуації. Насправді ви вільні у своєму виборі, який може або покращити ваше життя або погіршити його.

Продовжує наш розклад карта під назвою "Шістка кубків". Ця карта належить до масті кубків і пов'язана зі стихією води, вона розповідає про почуття, любов та дружбу.

Вас можете охопити почуття ностальгії за "старими-добрими часами". Нині, щоб рухатися далі, вам необхідно визнати свою внутрішню дитину та позитивно ставитися до життя. Не зациклюйтеся на сентиментальних спогадах. Поверніться думками у минуле, можливо, там криється підказка для вашого подальшого розвитку. Пригадайте ті часи, коли не було страхів, сумнівів у собі та помилок дорослої людини. Але не варто жити минулим. Час діяти.

Виражайте себе різними способами. Не забувайте, що окрім доброго ставлення до людей, ще є злість, ненависть та насилля. Потрібно сподіватися на позитив, але й не забувати про підступи інших.

Завершує наш розклад карта Таро під назвою "Четвірка мечів". Вона належить до стихії повітря і відповідає за інтелектуальний розвиток та рух вперед.

Ця карта повідомляє про відпочинок, тимчасовий прихисток, очікування, перемир'я, а також внутрішні страхи та привидів минулих почуттів.

Зараз вам потрібно перепочити. Знайдіть своє місце у світі. Додайте невимушеності та спокою. А, щоб рухатися далі, вам потрібно подивитися на ситуацію збоку. Зараз вам потрібно відновити сили. Критично оцініть свої цілі, можливо, іноді краще відмовитися від боротьби.

Зараз ви відчуваєте себе в глухому куті, паралізовані своїми страхами та невпевненістю, яка викликана провалами, болем та розчаруванням. Але потрібно обдумати свої страхи й вони скоро зникнуть.

Протистояння з іншими людьми не продуктивне. Але варто підготуватися до наступних подій.

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