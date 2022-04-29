29 квітня 2022 року – цей день в історії / Pexels

29 квітня 2022 року – цей день в історії, основні події

29 квітня 2022 року – цей день в історії, основні події

29 квітня 2022 року – п’ятниця. 65-й день війни Росії проти України. 119-й день року.

Який сьогодні день в Україні і світі

29 квітня - Всеукраїнський день футболу. Це особлива подія не лише для футболістів, але й для всіх шанувальників футболу. Перший футбольний клуб на українській території було створено в Одесі, хоча всі члени команди були британцями. В 1860-х роках до Одеського порту заходили британські кораблі і моряки влаштовували невеликі футбольні матчі.

Також 29 квітня - Міжнародний день танцю. Дату обрали на честь дня народження артиста французького балету Жана-Жоржа Новера. Його називають засновником балетного мистецтва. Подія була створена спеціальною комісією ЮНЕСКО 1982 року.

А ще 29 квітня - Всесвітній день бажань. Це гарна нагода попросити Всесвіт про реалізуацію своїх планів та бажань. А також цього дня намагаються дарувати близьким людям турботу та тепло.

29 квітня - День пам'яті жертв застосування хімічної зброї. Подію заснували 2005 року на Десятій сесії Конференції держав-учасниць Конвенції щодо заборони хімічної зброї.

29 квітня - яке сьогодні свято в церковному календарі

29 квітня - день пам’яті мучениць Агапії, Ірини, Хіонії / commons.wikimedia.org

29 квітня в церковному календарі – день пам’яті мучениць Агапії, Ірини, Хіонії. Агапія, Ірина та Хіонія були трьома сестрами, які жили поблизу міста Аквілея, що в Північній Італії в кінці III століття. Вони дуже рано осиротіли та вирішили не виходити заміж, а присвятити своє життя служінню Господу.

Тоді імператором був Діоклетіан, який був затятим противником християн. Якось він відвідав Аквілею, де відразу ж почали гоніння за тими, хто сповідував віру Христа.

Трьох сестер схопили і заточили у в'язниці. Піддавали їх різним тортурам, але ні дикі звірі, ні відсікання частин тіла не налякали справжніх християнок. Ірину тоді вбили стрілою, а Агапію та Хіонію спалили на кострі.

Пам’ятні дати 29 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 29 квітня:

1429 рік — 17-річна Жанна д'Арк, яка вела французькі війска під час Столітньої війни, перемагає англійців у битві за Орлеан;

1707 рік — ліквідували окремий шотландський парламент, а його депутати влилися до складу англійського парламенту;

1770 рік — британський капітан Джеймс Кук уперше висаджається в Австралії;

1882 рік — у Берліні починає діяти перша в світі експериментальна лінія тролейбуса;

1913 рік — Гідеон Сундбек отримує патент на застібку-блискавку із зубчиками;

1918 рік — на сесії Української Центральної Ради схвалили Основний Закон Республіки, також Всеукраїнський з'їзд хліборобів за підтримки німців проголосив П. Скоропадського гетьманом України, а Чорноморський флот у Севастополі підняв українські прапори;

1982 рік — населення Китаю перевищує мільярд людей;

1992 рік — Національна збірна України з футболу проводить свій перший матч в Ужгороді проти збірної Угорщини, в якому отримує поразку з рахунком 1-3;

2011 рік — весілля принца Вільяма та Кейт Міддлтон.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 29 квітня

Які сьогодні іменини: Леонід. Ірина, Галина.

29 квітня народилися:

1964 рік —українська мовознавчиня і політикиня Ірина Фаріон;

1985 рік — український боксер-любитель Денис Пояцика.

Погода на 29 квітня

29 квітня в Києві ранок безхмарний, але вже в другій половині дня небо затягнеться хмарами, без опадів. У Львові зранку з'являться змари, які протримаються до вечора, вдень можливий дрібний дощ. У Харкові зранку ясно, але вдень похмуро, без опадів. В Одесі протягом усього дня хмарна погода, в другій половині для дощ.

Температура повітря в Києві +14 вдень та +6 вночі (можливі заморозки до -1 в повітрі). У Львові +13 вдень та +5 вночі (можливі заморозки до -1 в повітрі). У Харкові +15 вдень та +6 вночі. В Одесі +13 вдень та +11 вночі.