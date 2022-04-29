29 апреля 2022 – этот день в истории, основные события

29 апреля 2022 – пятница. 65-й день войны России против Украины. 119 день года.

Какой сегодня день в Украине и мире

29 апреля – Всеукраинский день футбола. Это особенное событие не только для футболистов, но и для любителей футбола. Первый футбольный клуб на украинской территории создан в Одессе, хотя все члены команды были британцами. В 1860-х годах в Одесский порт заходили британские корабли и моряки устраивали небольшие футбольные матчи.

Также 29 апреля — Международный день танца. Дата была выбрана в честь дня рождения артиста французского балета Жана-Жоржа Новера. Его называют основателем балетного искусства. Событие было создано специальной комиссией ЮНЕСКО в 1982 году.

А еще 29 апреля – Всемирный день желаний. Это хорошая возможность попросить Вселенную о реализации своих планов и желаний. А также в этот день пытаются дарить близким людям заботу и тепло.

29 апреля – День памяти жертв применения химического оружия. Событие было основано в 2005 году на Десятой сессии Конференции государств-участников Конвенции по запрещению химического оружия.

29 апреля – какой сегодня праздник в церковном календаре

29 апреля – день памяти мучениц Агапии, Ирины, Хионии / commons.wikimedia.org

29 апреля в церковном календаре – день памяти мучениц Агапии, Ирины, Хионии. Агапия, Ирина и Хиония были тремя сестрами, жившими вблизи города Аквилея в Северной Италии в конце III века. Они очень рано осиротели и решили не выходить замуж, а посвятить свою жизнь служению Господу.

Тогда императором был Диоклетиан, который был ярым противником христиан. Однажды он посетил Аквилею, где сразу же начали гонения за исповедующими веру Христа.

Трех сестер схватили и заточили в тюрьме. Подвергали их разным пыткам, но ни дикие звери, ни отсечение частей тела не испугали настоящих христианок. Ирину тогда убили стрелой, а Агапию и Хионию сожгли на костры.

Памятные даты 29 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире на сегодня, 29 апреля:

1429 год — 17-летняя Жанна д'Арк, ведущая французские войска во время Столетней войны, побеждает англичан в битве за Орлеан;

1707 год — ликвидировали отдельный шотландский парламент, а его депутаты влились в состав английского парламента;

1770 год – британский капитан Джеймс Кук впервые высаживается в Австралии;

1882 год – в Берлине начинает действовать первая в мире экспериментальная линия троллейбуса;

1913 год — Гидеон Сундбек получает патент на застежку-молнию с зубчиками;

1918 год — на сессии Украинского Центрального Совета одобрили Основной Закон Республики, также Всеукраинский съезд хлеборобов при поддержке немцев провозгласил П. Скоропадского гетманом Украины, а Черноморский флот в Севастополе поднял украинские флаги;

1982 год – население Китая превышает миллиард человек;

1992 год — Национальная сборная Украины по футболу проводит свой первый матч в Ужгороде против сборной Венгрии, в котором получает поражение со счетом 1-3;

2011 год – свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 29 апреля

Какие сегодня именины: Леонид. Ирина, Галина.

29 апреля родились:

1964 год — украинское языкознание и политика Ирина Фарион;

1985 год – украинский боксер-любитель Денис Пояцика.

Погода на 29 апреля

29 апреля в Киеве утро безоблачное, но уже во второй половине дня небо затянется облаками, без осадков. Во Львове утром появятся облачки, которые продержатся до вечера, днем возможен мелкий дождь. В Харькове утром ясно, но днем пасмурно, без осадков. В Одессе облачная погода, во второй половине дня дождь.

Температура воздуха в Киеве +14 днем и +6 ночью (возможны заморозки до -1 в воздухе). Во Львове +13 днем и +5 ночью (возможны заморозки до -1 в воздухе). В Харькове +15 днем и +6 ночью. В Одессе +13 днем и +11 ночью.