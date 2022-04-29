65-й день войны: прогноз для всех по картам Таро

65-й день войны: прогноз для всех по картам Таро

Карты Таро помогают соблюдать баланс.

Карты Таро появились в эпоху Средневековья, но были вновь открыты в конце XIX века, а первые основательные полноценные бревна были опубликованы в XX веке. Сейчас существуют тысячи и тысячи бревен карт Таро.

Что же нас всех ждет 29 апреля 2022, в 65-й день войны.

В сегодняшнем розкладе есть две карты Таро, которые относятся к так называемым младшим арканам Таро, которые символизируют бытовые нюансы и одну карту, которая принадлежит к старшим арканам и символизирует важные жизнеутверждающие вещи.

Начинает наше расписание карта Таро под названием "Колесо Фортуны".

Эта карта Таро принадлежит к старшим арканам и рассказывает о неизбежности, удаче, чувстве перемен, поворотном пункте в жизни и судьбе. Но стоит заметить, что с точки зрения эзотерики наша судьба не определена, а мы сами являемся ее творцами, ежесекундно и ежеминутно меняя ее.

Карты Таро также уверены, что в жизни нет ничего определенного, кроме самой неопределенности. Поэтому каждый момент, в том числе в сфере любви, является фактически началом нового цикла.

Поэтому следует обратить внимание на синхронию и явления в любовных перипетиях, которые мы привыкли называть совпадением. Научитесь избегать ситуаций, повторяющихся в отношениях.

Сейчас важно схватить свой шанс "за хвост": успех вскоре постучается в вашу дверь, однако, не исключены и непредсказуемые ситуации. На самом деле вы свободны в своем выборе, который может либо улучшить вашу жизнь, либо ухудшить ее.

Продолжает наш розклад карта под названием "Шестерка кубков". Эта карта относится к масти кубков и связана со стихией воды, она рассказывает о чувствах, любви и дружбе.

Вас можете охватить чувство ностальгии по "старым-добрым временам". Сейчас, чтобы двигаться дальше, вам необходимо признать своего внутреннего ребенка и положительно относиться к жизни. Не зацикливайтесь на сентиментальных воспоминаниях. Вернитесь мнениями в прошлое, возможно, там кроется подсказка для дальнейшего развития. Вспомните то время, когда не было страхов, сомнений в себе и ошибок взрослого человека. Но не стоит жить прошлым. Пора действовать.

Выражайте себя разными способами. Не забывайте, что кроме доброго отношения к людям еще есть злоба, ненависть и насилие. Нужно надеяться на позитив, но и не забывать о происках других.

Завершает наш розклад карта Таро под названием "Четверка мечей". Она относится к стихии воздуха и отвечает за интеллектуальное развитие и движение вперед.

Эта карта сообщает об отдыхе, временном убежище, ожиданиях, перемирии, а также внутренних страхах и привидениях прошлых чувств.

Сейчас вам нужно отдохнуть. Найдите свое место в мире. Добавьте непринужденность и спокойствие. А чтобы двигаться дальше, вам нужно посмотреть на ситуацию со стороны. Теперь вам нужно восстановить силы. Критически оцените свои цели, возможно иногда лучше отказаться от борьбы.

Сейчас вы чувствуете себя в тупике, парализованные своими страхами и неуверенностью, вызванной провалами, болью и разочарованием. Но нужно обдумать свои страхи, и они скоро исчезнут.

Противостояние с другими людьми не продуктивно. Но следует подготовиться к следующим событиям.

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