Таропрогноз на 25 апреля — 1 мая 2022: что карты нам предвещают

Карты Таро позволяют больше понять.

Карты Таро уже многие годы фигурируют в фильмах и книгах в виде эзотерического инструмента. За этим стоит несколько веков гадания на этом инструменте и оккультных практик. В настоящее время картами Таро пользуются не только гадалки, но психологи и психотерапевты, используя эти яркие изображения в виде метафорических карт. Для того чтобы узнать больше о возможном будущем, читайте таропрогноз на 25 апреля - 1 мая 2022 года от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели 25 апреля - 1 мая 2022 "Десятка жезлов"

Эта карта, которая принадлежит младшим арканам, то есть малым тайнам карт Таро, рассказывает о тяжелой ноше и желании перезагрузки. Также эта карта относится к масти Таро жезлов и связана с огнем. Это связано со смелостью, движением вперед и желанием развития.

Вы словно несете чемодан без ручки, — тянуть дальше тяжело, а выбросить — жалко. Сейчас вы зациклились на слишком большой ответственности в отношениях и желании нравиться всем. Не стоит распыляться на всех. Также не нужно повиноваться в том, что только вы виновны в сложившейся ситуации.

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Расширьте свое мышление. Перестаньте быть в любви "рабочей лошадкой". Осознайте, что происходит в ваших отношениях. Измените свое отношение к жизни. Не упускайте вашу цель.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели 25 апреля - 1 мая 2022 "Семерка мечей"

Эта карта, которая принадлежит к младшим арканам, то есть тайнам Таро, призывает быть осторожными. Она относится к масти мечей и связана с воздухом. Она свидетельствует об интеллекте, борьбе и эгоизме.

Она рассказывает о том, что вокруг вас могут скопиться люди с хитростью и ложью. В то же время, не стоит бежать от правды. Чтобы там не произошло, вам захочется побыть наедине. Избегайте коллег, которые захотят манипулировать вами.

Не убегайте от горькой правды. Следует держать ответ за свои действия. Не убегайте от обязательств по работе, ответственным делам и договоренностям с людьми. Возможно, вам придется делать что-то, что несовместимо с вашей моралью, но во благо других людей или самого себя. Избегайте нечистых на руку людей: даже друг может оказаться врагом. Не забывайте о логике и честности.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели 25 апреля - 1 мая 2022 "Туз мечей"

Эта карта, как и предыдущая, относится к масти мечей. Правда, объективность, честность и справедливость помогут вам двигаться в сфере финансов. Также нужно избавиться от иллюзий, понимать свой дальнейший путь, логически объяснять свои поступки, осознавать, что плохо, а что – хорошо. Но это все может не обезопасить вас от встречи с реальностью. Поэтому тщательно анализируйте свои мотивации и будьте креативны.

Сейчас вам нужно выделиться из толпы и большая потребность в справедливости. Однако одновременно это невозможно.

Верьте себе, не сомневайтесь в себе, будьте готовы к действиям и оценивайте свои возможности. Пора посмотреть правде в глаза, откажитесь от горечи разочарований в прошлом, иначе вы не сможете двигаться дальше.

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