Ракетный обстрел Винницкой области: есть жертвы и раненые

Ракетный обстрел Винницкой области: есть жертвы и раненые

Российские войска нанесли ракетные удары по Жмеринке и Казатину, которые являются железнодорожными узлами.

Сегодня, 25 апреля, оккупанты нанесли удары по нескольким областям Украины. Под вражеский удар попала Винницкая область.

Об этом сообщил начальник Винницкой ОВА.

“В результате ракетных обстрелов Жмеринки и Казятина есть жертвы и раненые. В настоящее время на объектах работают спасательные службы. Подробности позже”, – написал он.

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Власти призвали людей не делать никаких фото с места происшествия, сохранять спокойствие и остаться в укрытиях.

Напомним, руководитель "Укрзализныци" сообщил, что сегодня утром под обстрел российских оккупантов попали пять железнодорожных станций в центральной и западной Украине. Задерживается не менее 16 пассажирских поездов, есть пострадавшие.

Также сообщалось, что во Львовской области вспыхнули пожары из-за ракетных ударов россиян. Обломки сбитых ракет могли рухнуть в Золочевском районе.

Одну ракету на территории Львовщины уничтожили подразделения зенитных ракетных войск. Ракеты летели на запад Украины с юго-восточного направления, российские оккупанты выпускали их из самолетов стратегической авиации, вероятно Ту-95.

А в Днепропетровской области ночью обстреляли из систем залпового огня окрестности неподалеку от Новолатовки под Кривым Рогом.

Кроме того, стало известно, что две российские крылатые ракеты пролетели в критической близости над Хмельницкой АЭС.

"Это очередной акт ядерного терроризма, которых с начала военной агрессии России против Украины становится все больше", — отметили в "Энергоатоме".

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