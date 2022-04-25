Ryanair планирует возобновить полеты над Украиной осенью 2022 года

Когда и куда можно забронировать билеты авиакомпании Ryanair — в материале ТСН.ua
О возобновлении полетов над Украиной сообщает прессслужба авиакомпании. Забронировать билеты сейчас можно на 30-31 октября 2022 на следующие направления (стоимость в один конец):
- Вена – за 29 евро;
- Милан – 33 евро;
- Рим – 29 евро;
- Барселона – 48 евро.
Полеты Ryanair будут совершаться из киевского аэропорта "Борисполь". Рейсы авиакомпании запланированы до конца 2022 года. На сегодняшний день также есть возможность забронировать рейсы и на 2023 год — на январь, февраль и март.
Читайте также:
Wizz Air возвращается в Украину: когда планируют возобновить полеты и какая цена билетов