Ryanair планирует возобновить полеты над Украиной осенью 2022 года

Когда и куда можно забронировать билеты авиакомпании Ryanair — в материале ТСН.ua

О возобновлении полетов над Украиной сообщает прессслужба авиакомпании. Забронировать билеты сейчас можно на 30-31 октября 2022 на следующие направления (стоимость в один конец):

Вена – за 29 евро;

Милан – 33 евро;

Рим – 29 евро;

Барселона – 48 евро.

Куда и за сколько купить авиабилеты

Полеты Ryanair будут совершаться из киевского аэропорта "Борисполь". Рейсы авиакомпании запланированы до конца 2022 года. На сегодняшний день также есть возможность забронировать рейсы и на 2023 год — на январь, февраль и март.

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