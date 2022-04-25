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Ryanair планує відновити польоти над Україною восени 2022 року

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Ryanair планує відновити польоти над Україною восени 2022 року

Відновлення польотів Ryanair

Коли та куди можна забронювати квитки авіакомпанії Ryanair - в матеріалі ТСН.ua

Про відновлення польотів над Україною повідомляє пресслужба авіакомпанії. Забронювати квитки зараз можна на 30-31 жовтня 2022 року на такі напрямки (вартість в один кінець):

  • Відень  – за 29 євро;
  • Мілан – 33 євро;
  • Рим – 29 євро;
  • Барселона – 48 євро.
Куди та за скільки купити авіаквитки / ©
Куди та за скільки купити авіаквитки

Польоти Ryanair будуть здійснюватися з київського аеропорту "Бориспіль". Рейси авіакомпанії заплановані до кінця 2022 року. На сьогодні також є можливість забронювати рейси й на 2023 рік -  на січень, лютий та березень.

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