Ryanair планує відновити польоти над Україною восени 2022 року

Коли та куди можна забронювати квитки авіакомпанії Ryanair - в матеріалі ТСН.ua
Про відновлення польотів над Україною повідомляє пресслужба авіакомпанії. Забронювати квитки зараз можна на 30-31 жовтня 2022 року на такі напрямки (вартість в один кінець):
- Відень – за 29 євро;
- Мілан – 33 євро;
- Рим – 29 євро;
- Барселона – 48 євро.
Польоти Ryanair будуть здійснюватися з київського аеропорту "Бориспіль". Рейси авіакомпанії заплановані до кінця 2022 року. На сьогодні також є можливість забронювати рейси й на 2023 рік - на січень, лютий та березень.
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