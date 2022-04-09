У бою під Гуляйполем загинув суддя та дитячий тренер з баскетболу

У бою під Гуляйполем загинув суддя та дитячий тренер з баскетболу

Немченко судив матчі першої ліги України.

У четвер, 31 березня, під Гуляйполем Запорізької області в бою з російськими окупантами загинув Юрій Немченко.

Про це повідомляється на офіційному сайті ФБУ.

Немченко був суддею матчів першої ліги України. Також працював тренером у Запорізькій ДЮСШ. Він пішов захищати країну з перших днів війни.

У нього залишилася дружина та троє маленьких дітей, найменшому сину два роки.

Нагадаємо, що у родині українського гімнаста Ігоря Радівілова сталася трагедія - в блокадному Маріуполі загинули його бабуся та дідусь.

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