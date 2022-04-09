В бою под Гуляйполем погиб судья и детский тренер с баскетбола

В бою под Гуляйполем погиб судья и детский тренер с баскетбола

Немченко судил матчи первой лиги.

В четверг, 31 марта, под Гуляйполем Запорожской области в бою с российскими оккупантами погиб Юрий Немченко.

Об этом сообщается на официальном сайте ФБУ.

Немченко являлся судьей матчей первой лиги Украины. Также работал тренером в Запорожской ДЮСШ. Он отправился защищать страну с первых дней войны.

У него осталась жена и трое маленьких детей, младшему сыну два года.

Напомним, что в семье украинского гимнаста Игоря Радивилова произошла трагедия – в блокадном Мариуполе погибли его бабушка и дедушка.

Читайте также:

"Бомбардировали три ночи подряд": представитель "Десны" показал уничтоженный оккупантами стадион в Чернигове (фото)

Российские кафиры разрушили объекты спортивной инфраструктуры "Мариуполя"

"Никогда не забуду и не прощу": Андрей Шевченко обратился к миру после трагедии в Краматорске