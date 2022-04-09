В бою под Гуляйполем погиб судья и детский тренер с баскетбола

Немченко судил матчи первой лиги.
В четверг, 31 марта, под Гуляйполем Запорожской области в бою с российскими оккупантами погиб Юрий Немченко.
Об этом сообщается на официальном сайте ФБУ.
Немченко являлся судьей матчей первой лиги Украины. Также работал тренером в Запорожской ДЮСШ. Он отправился защищать страну с первых дней войны.
У него осталась жена и трое маленьких детей, младшему сыну два года.
Напомним, что в семье украинского гимнаста Игоря Радивилова произошла трагедия – в блокадном Мариуполе погибли его бабушка и дедушка.
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