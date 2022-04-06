У Маріуполі загинули бабуся та дідусь відомого українського гімнаста

У Маріуполі загинули бабуся та дідусь відомого українського гімнаста

Про трагедію повідомила дружина спортсмена.

У родині українського гімнаста Ігоря Радівілова сталася трагедія - в блокадному Маріуполі загинули його бабуся та дідусь.

Про це повідомила дружина спортсмена, гімнастка Ангеліна Радівілова.

"Сьогодні ми дізналися, що бабуся і дідусь мого чоловіка померли в Маріуполі. Оплакувати і ніколи не забувати", – написала Радівілова на сторінці в Instagram.

Нагадаємо, що знаменитий український легкоатлет-марафонець Анатолій Зерук загинув на війні з російськими загарбниками.

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