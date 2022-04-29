В оккупированном Донецке загорелась нефтебаза (видео)

Сегодня, 29 апреля, во временно оккупированном Донецке вспыхнула нефтебаза.

Причина пожара неизвестна, но пропагандисты обвиняют Украину.

Об этом сообщает местный Telegram-канал "Типичный Донецк".

Отмечается, что перед рассветом пожар вспыхнул на нефтебазе, расположенном в Кировском районе города.

На опубликованных в сети кадрах, за домами виднеется пламя и поднимающийся в небо столб густого черного дыма.

Местные власти еще не прокомментировали инцидент. В то же время в пропагандистских российских каналах в Telegram утверждают, что якобы причиной пожара на нефтебазе стал "обстрел со стороны Украины".

В Васильковском районе раздались мощные взрывы и вспыхнул пожар

Напомним, в ночь на 25 апреля в российском городе Брянск вспыхнул пожар на территории нефтебаз "Роснефти" – пылали резервуары для хранения нефти.

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