В оккупированном Донецке загорелась нефтебаза (видео)

Сегодня, 29 апреля, во временно оккупированном Донецке вспыхнула нефтебаза.
Причина пожара неизвестна, но пропагандисты обвиняют Украину.
Об этом сообщает местный Telegram-канал "Типичный Донецк".
Отмечается, что перед рассветом пожар вспыхнул на нефтебазе, расположенном в Кировском районе города.
На опубликованных в сети кадрах, за домами виднеется пламя и поднимающийся в небо столб густого черного дыма.
Местные власти еще не прокомментировали инцидент. В то же время в пропагандистских российских каналах в Telegram утверждают, что якобы причиной пожара на нефтебазе стал "обстрел со стороны Украины".
Напомним, в ночь на 25 апреля в российском городе Брянск вспыхнул пожар на территории нефтебаз "Роснефти" – пылали резервуары для хранения нефти.
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