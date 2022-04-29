Оккупанты из "Градов" обстреляли Днепропетровщину

Утром 29 апреля российские оккупанты из "Градов" обстреляли Днепропетровскую область. Пострадали Большая Костромка и Марьянское Криворожского района.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Задело хозяйственные здания. Предварительно, люди не пострадали. Но еще уточняем", — написал он.

Также оккупанты попали по одному из сел в Великомихайловской территориальной громаде. Попали в жилой сектор и хозяйственные здания, написал в Telegram председатель областного совета Николай Лукашук.

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"Люди целы. Зачем целиться в сараи — до сих пор с главой ОВА не можем понять. На территории области оккупационных войск нет", — добавил он.

Напомним, Днепр находится под угрозой ракетных ударов со стороны РФ. Из города не предусмотрены эвакуационные поезда, однако есть платные, которыми можно выехать в другие города.

Оперативные новости на утро 29 апреля

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