Утром 30 апреля российские оккупанты снова обстреляли Днепропетровскую область, а именно окрестности Великой Костромки в Криворожском районе и одно из сел Синельниковского района, граничащую с Запорожской и Донецкой областями.

Об этом сообщил глава областного совета Николай Лукашук.

В первом случае захватчики попали по полям, никто из людей не пострадал. Во втором – информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

"В настоящее время в регионе ситуация контролируемая, нет ни одного оккупанта. Пусть день будет мирным", — написал Лукашук.

Напомним, в Кривом Роге на 5-м Заречном микрорайоне 42-летний мужчина убил и расчленил женщину, с которой выпивал у себя дома. Ее руку коммунальщики случайно обнаружили в мусорном контейнере.

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