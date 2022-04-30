Утром 30 апреля российские оккупанты снова обстреляли Днепропетровскую область, а именно окрестности Великой Костромки в Криворожском районе и одно из сел Синельниковского района, граничащую с Запорожской и Донецкой областями.
Об этом сообщил глава областного совета Николай Лукашук.
В первом случае захватчики попали по полям, никто из людей не пострадал. Во втором – информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
"В настоящее время в регионе ситуация контролируемая, нет ни одного оккупанта. Пусть день будет мирным", — написал Лукашук.
Напомним, в Кривом Роге на 5-м Заречном микрорайоне 42-летний мужчина убил и расчленил женщину, с которой выпивал у себя дома. Ее руку коммунальщики случайно обнаружили в мусорном контейнере.
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