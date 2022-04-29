Вдень - до +20°, вночі - заморозки: прогноз погоди в Україні на вихідні

Вихідними, 30 квітня-1 травня, в Україні буде суха погода, проте у деяких регіонах з незначним похолоданням та нічними заморозками.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, у суботу, 30 квітня, в країні буде без істотних опадів, лише у південно-східних областях вночі, в Карпатському регіоні вдень місцями очікується невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-східний, північний, 5-10 м/с. Температура вночі у північних, західних, більшості центральних областей 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, на решті території 7-12° тепла, вдень в Україні 11-16°, на Закарпатті та півдні до 19°.

У неділю, 1 травня, в Україні також буде сухо. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 2-7°, на узбережжі морів до 9° тепла, у східних та північних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 13-18° тепла, на Закарпатті до 20°.

У Києві вихідними буде сухо. 30 квітня вітер північний, 5-10 м/с, температура вночі 4-6° тепла, вдень 13-15°. 1 травня вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, температура вночі 5-7° тепла, вдень 15-17°.

Нагадаємо, що раніше доктор географічних наук Світлана Бойченко зазначила, що цього року травнева погода буде тепліша, ніж торішня. У травні на українців також чекають дощі, через що приходу раннього літа очікувати не варто, пише "УНІАН".

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