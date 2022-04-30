66-й день війни: прогноз для всіх за картами Таро

66-й день війни: прогноз для всіх за картами Таро

Карти Таро здатні укріпити нас у своїй вірі у сили всесвіту.

Карти Таро нині є дуже популярним способом дізнатися своє майбутнє. Цей засіб для ворожіння може допомогти з'ясувати більше про ті події, які чекають нас незабаром та підготуватися до них. А для когось карти Таро можуть стати гарною підтримкою та допомогою під час самоаналізу.

Що ж на нас усіх чекає 30 квітня 2022 року, у 66-й день війни.

У сьогоднішньому розкладі маємо дві карти Таро, які належить до так званих молодших арканів Таро, що символізують побутові нюанси та одну карту, яка належить до старших арканів та символізують важливі життєствердні речі.

Розпочинає наш розклад карта Таро під назвою "Шістка мечів". Вона належить до масті мечів та пов'язана зі стихією повітря. Масть мечів символізує біль від випробувань, але водночас ріст та розвиток.

Ця карта повідомляє нам про нові перспективи, зцілення, подорож тощо. Вона підказує, що ми воліємо ухилятися від проблем, проте труднощі доведеться долати. Бажайте кращого життя, а тому замисліться над зміною місця проживання. Налаштуйтеся на духовний пошук, попрощайтеся з минулим. Позитивно ставтеся до життя.

Подивіться на події наче збоку. Боріться з апатією та застоєм у вашому житті. Втримайтеся на плаву з усіх сил. Настав час позбутися страхів та проблем минулого і здійснити прорив у майбутнє. Ви скоро випливете з неспокійних вод та візьмете легший курс.

Готуйтеся вести діалог, обмінюватися ідеями, знаходити спільну точку зору. Взаємне усвідомлення проблеми допоможе її розв'язати.

Продовжує наш розклад карта Таро під назвою "Двійка жезлів". Ця карта належить до масті жезлів та пов'язана зі стихією вогню. Ця масть розповідає про рух та пристрасть.

Ця карта, яка належить до молодших арканів Таро, тобто, вказує на досить побутові речі, розповідає про досягнення, сміливість, мирські бажання та особисту силу. Ця карта повідомляє про певне відчуття всесилля, переконання інших людей в своїх талантах, сміливе відстоювання власної позиції, демонстрацію ділових якостей, гнучкість та напір, оперативне підхоплення нових ідей, розширення горизонтів, випробування на зрілість ідей.

Вона акцентує на необхідності відстоювати власні інтереси та бажанні знайти свій власний рівень сили. Ви впевнені, що можете зробити більше, ніж ви робили до того, на що не здатні були раніше.

Проте слід бути дуже обережними, бо цей шлях веде до гордощів. Отримана влада та могутність можуть затьмарити ваші справжні потреби та цілі. Настав час проявити ініціативу та здійснити свої наміри. Протягом літа 2021 року ви маєте показати, що ви - та сила, з якою слід рахуватися, тому сміливо беріть бика за роги та пам'ятайте, що сила всесвіту тече крізь вас.

Завершує наш розклад карта Таро під назвою "Зірка". Ця карта свідчить про натхнення, ідеальну любов, розкриття істини. Вона нагадує про здійснення мрій, підказує, що для щастя необхідні самоаналіз та тверді переконання, говорить про світло в кінці тунелю, тверду віру в успіх, ідеалізацію людини або цілі, підвищення інтуїції та новий рівень довіри у стосунках з людьми.

Ваше самовираження досягне найвищої точки, ви зможете працювати мало не з енергіями Всесвіту, сподіватися на краще і бути впевненими у своєму майбутньому. Ситуація досить оптимістична, але вам потрібно вірити у себе.

Для початку слід відновити мир у своїй душі та ви будете задоволені собою і своїм шляхом у житті. Але "Зірка" - це більше карта натхнення, ніж практичних порад.

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