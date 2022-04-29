Церковний календар на 30 квітня - кому моляться віряни

Якому святому молитися 30 квітня та кого вшановує церква, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Яке свято 30 квітня в церковному календарі

30 квітня церква вшановує пам’ять священномученника Симеона, єпископа Персидського. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 30 квітня — день пам’яті священномученника Симеона, єпископа Персидського

У суботу, 30 квітня 2022 року, церква вшановує пам’ять священномученника Симеона, єпископа Персидського.

Священномученник Симеон постраждав через свою віру в Христа під час правління перського царя Сапора II (310-318 роки). Він був єпископом в місті Селевкія-Ктезифона. Хтось звів наклеп проти святителя, начебто він має зв'язки з грецькою державою та виступає проти царя. 344 року цар видав наказ, за яким на всіх християн та церкву наклали великі податки. Окремі християни відмовилися його сплачувати, що стало початком гонінь.

Також читайте Церковний календар на травень 2022 року

Священномученника Симеона привели на суд в залізних кайданах через його мниму ворожість до перського царя. З ним також привели пресвітерів-мучеників Ананія та Авделая. Єпископ навіть не захотів вклонитися царю, а коли той запитав, чому він не віддав належної шани, відповів: "Колись я кланявся твоєму сану, тепер же, коли я приведений для того, щоб зректися свого Бога й відступити від власної віри, мені не личить тобі кланятися".

Цар переконував єпископа вклонитися сонцю та погрожував, що інакше знищить все християнство на своїй землі. Але переконання та погрози не похитнули віру Симеона. Його повели до в'язниці, а коли вдруге привели до царя на суд, то він знову відмовився поклонитися язичницьким богам та ідолам. Роздратувався цар і в гніві наказав на очах єпископа відсікти голови трьом християнам. Йшли вони на страту без страху в очах і навіть самі покали свої голови під меч.

Багатьох християн цього дня було страчено, а останнього повели Симеона. З молитвою схилив він свою голову на плаху та прийняв смерть за Христа. Сталося це 13 квітня, а ще до 23 квітня тривали страти християн. За різними джерелами померло тоді близько 1000 благочестивих людей.

Церковний календар на 30 квітня: відео