Церковный календарь на 30 апреля — кому молятся верующие

Какому святому молиться 30 апреля и кого чтит церковь, читайте в материале ТСН.ua.

Какой праздник 30 апреля в церковном календаре

30 апреля церковь чтит память священномученика Симеона, епископа Персидского. Что нам известно об этом дне?

Церковный календарь на 30 апреля — день памяти священномученика Симеона, епископа Персидского

В субботу, 30 апреля 2022 года, церковь чтит память священномученика Симеона, епископа Персидского.

Священномученник Симеон пострадал из-за своей веры во Христа во время правления персидского царя Сапора II (310-318 годы). Он был епископом в городе Селевкия-Ктезифон. Кто-то оклеветал святителя, будто он имеет связи с греческим государством и выступает против царя. В 344 г. царь издал приказ, по которому на всех христиан и церковь наложили большие налоги. Отдельные христиане отказались его платить, что явилось началом гонений.

Также читайте Церковный календарь на май 2022 года

Священномученика Симеона привели на суд в железных оковах из-за его мнимой враждебности к персидскому царю. С ним также привели пресвитеров-мучеников Анания и Авделая. Епископ даже не захотел поклониться царю, а когда тот спросил, почему он не отдал должного уважения, ответил: " Когда-то я кланялся твоему сана, теперь же, когда я приведен для того, чтобы отречься от своего Бога и отступить от собственной веры, мне не подходит тебе кланяться ”.

Царь убеждал епископа поклониться солнцу и угрожал, что иначе уничтожит все христианство на своей земле. Но убеждения и угрозы не поколебали веру Симеона. Его повели в тюрьму, а когда вторично привели к царю на суд, он снова отказался поклониться языческим богам и идолам. Раздратился царь и в гневе приказал на глазах епископа отсечь головы трем христианам. Шли они в казнь без страха в глазах и даже сами положили свои головы под меч.

Многие христиане в этот день были казнены, а последнего повели Симеона. С молитвой склонил он свою голову на плаху и принял смерть за Христа. Случилось это 13 апреля, а еще до 23 апреля продолжались казни христиан. По разным источникам умерло тогда около 1000 благочестивых людей.

Церковный календарь на 30 апреля: видео