Травневі свята 2022: чи варто українцям очікувати вихідних

Травневі свята 2022 року: чи будуть вихідні? / pixabay.com

Якщо війна не внесе свої корективи, в травні 2022 року буде два додаткових вихідних. ТСН.ua розповідає, які важливі події в календарі чекають українців останнього весняного місяця.

Вже понад місяць українці мужньо борються за свою свободу та незалежність. Воєнний стан вніс чимало коректив у звичне життя, особливо у все, що стосується вихідних днів.

Чи будуть вихідні на травневі свята 2022?

Щороку у травні в Україні святкують два свята - День праці (1 травня) та День перемоги (9 травня). Так як 2022 року 1 травня випадає на неділю, вихідний день повинен був переноситися на понеділок, 2 травня. День перемоги 2022 року випадає на понеділок.

Якщо воєнний стан на останній місяць весни скасують, українців чекає багато вихідних днів: 1, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 21, 22, 28, 29 травня.

Після російського вторгнення 24 лютого 2022 року до Трудового кодексу України можуть внести зміни щодо додаткових вихідних в травні. Адже вихідні на Великдень 2022 року вже скасували.

Травневі свята 2022 року: перелік