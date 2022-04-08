Травневі свята 2022: чи варто українцям очікувати вихідних

Якщо війна не внесе свої корективи, в травні 2022 року буде два додаткових вихідних. ТСН.ua розповідає, які важливі події в календарі чекають українців останнього весняного місяця.
Вже понад місяць українці мужньо борються за свою свободу та незалежність. Воєнний стан вніс чимало коректив у звичне життя, особливо у все, що стосується вихідних днів.
Чи будуть вихідні на травневі свята 2022?
Щороку у травні в Україні святкують два свята - День праці (1 травня) та День перемоги (9 травня). Так як 2022 року 1 травня випадає на неділю, вихідний день повинен був переноситися на понеділок, 2 травня. День перемоги 2022 року випадає на понеділок.
Якщо воєнний стан на останній місяць весни скасують, українців чекає багато вихідних днів: 1, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 21, 22, 28, 29 травня.
Після російського вторгнення 24 лютого 2022 року до Трудового кодексу України можуть внести зміни щодо додаткових вихідних в травні. Адже вихідні на Великдень 2022 року вже скасували.
Травневі свята 2022 року: перелік
- День праці - 1 травня
- Всесвітній день свободи друку( преси), Радониця - 3 травня
- День радіо - 7 травня
- День матері, Міжнародний день Червоного Хреста - 8 травня
- Дні пам'яті та примирення, присвячені пам'яті жертв Другої світової війни - 8-9 травня
- День Перемоги, День Європи (міжнародний) - 9 травня
- Всесвітній день медичних сестер - 12 травня
- Міжнародний день сімей, Всеукраїнський день працівників культури, День молодіжних та дитячих громадських організацій, День пам'яті жертв політичних репресій, Всесвітній день пам'яті людей, померлих від СНІДу - 15 травня
- Всесвітній день електрозв'язку та інформаційного суспільства - 17 травня
- Міжнародний день музеїв - 18 травня
- Міжнародний день боротьби з гепатитами - 19 травня
- День банківських працівників, Всесвітній день метролога, Всесвітній день травматолога - 20 травня
- День науки, День Європи, Всесвітній день культурного розмаїття в ім'я діалогу та розвитку - 21 травня
- Свято Героїв - 23 травня
- День слов'янської писемності і культури, день Кирила і Мефодія - 24 травня
- День філолога - 25 травня
- День зварника, День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження, День прикордонника - 28 травня
- День Києва, День хіміка і Міжнародний день миротворців ООН - 29 травня
- Всесвітній день без тютюну - 31 травня