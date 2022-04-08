Майские праздники 2022: стоит ли украинцам ждать выходных

Если война не внесет свои коррективы, в мае 2022 года будет два дополнительных выходных. ТСН.ua рассказывает, какие важные события в календаре ждут украинцев в последний весенний месяц.
Уже больше месяца украинцы мужественно борются за свою свободу и независимость. Военное положение внесло немало корректив в привычную жизнь, особенно во все, что касается выходных дней.
Будут ли выходные на майские праздники 2022 года?
Ежегодно в мае в Украине празднуют два праздника – День труда (1 мая) и День победы (9 мая). Так как 2022 1 мая выпадает на воскресенье, выходной день должен был переноситься на понедельник, 2 мая. День победы 2022 выпадает на понедельник.
Если военное положение на последний месяц весны отменят, украинцев ждет много выходных : 1, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 21, 22, 28, 29 мая.
После российского вторжения 24 февраля 2022 в Трудовой кодекс Украины могут внести изменения относительно дополнительных выходных в мае. Ведь выходные на Пасху 2022 уже отменили.
Майские праздники 2022 года: список
- День труда – 1 мая
- Всемирный день свободы печати( прессы), Радоница — 3 мая
- День радио – 7 мая
- День матери, Международный день Красного Креста — 8 мая
- Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй мировой войны — 8-9 мая
- День Победы, День Европы (международный) – 9 мая
- Всемирный день медицинских сестер — 12 мая
- Международный день семей, Всеукраинский день работников культуры, День молодежных и детских общественных организаций, День памяти жертв политических репрессий, Всемирный день памяти людей, умерших от СПИДа – 15 мая
- Всемирный день электросвязи и информационного общества – 17 мая
- Международный день музеев – 18 мая
- Международный день борьбы с гепатитами – 19 мая
- День банковских работников, Всемирный день метролога, Всемирный день травматолога — 20 мая
- День науки, День Европы, Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития — 21 мая
- Праздник Героев – 23 мая
- День славянской письменности и культуры, день Кирилла и Мефодия – 24 мая
- День филолога – 25 мая
- День сварщика, День работников издательств, полиграфии и книгораспространения, День пограничника – 28 мая
- День Киева, День химика и Международный день миротворцев ООН – 29 мая
- Всемирный день без табака – 31 мая