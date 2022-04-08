Майские праздники 2022: стоит ли украинцам ждать выходных

Если война не внесет свои коррективы, в мае 2022 года будет два дополнительных выходных. ТСН.ua рассказывает, какие важные события в календаре ждут украинцев в последний весенний месяц.

Уже больше месяца украинцы мужественно борются за свою свободу и независимость. Военное положение внесло немало корректив в привычную жизнь, особенно во все, что касается выходных дней.

Будут ли выходные на майские праздники 2022 года?

Ежегодно в мае в Украине празднуют два праздника – День труда (1 мая) и День победы (9 мая). Так как 2022 1 мая выпадает на воскресенье, выходной день должен был переноситься на понедельник, 2 мая. День победы 2022 выпадает на понедельник.

Если военное положение на последний месяц весны отменят, украинцев ждет много выходных : 1, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 21, 22, 28, 29 мая.

После российского вторжения 24 февраля 2022 в Трудовой кодекс Украины могут внести изменения относительно дополнительных выходных в мае. Ведь выходные на Пасху 2022 уже отменили.

Майские праздники 2022 года: список