Підкорювач Еміратів: Ребров виграв перший трофей з "Аль-Айном"

Підкорювач Еміратів: Ребров виграв перший трофей з "Аль-Айном"

Український тренер Сергій Ребров разом з "Аль-Айном" став володарем Кубка ОАЕ.

У фінальному матчі турніру "Аль-Айн" у серії пенальті переміг "Шабаб Аль-Ахлі".

Основний час зустрічі завершився з рахунком 2:2. Команда Реброва пропустила в першому таймі, але після перерви відповіла своїми двома голами. Проте суперник все ж зміг зрівняти рахунок. У серії пенальті "Аль-Айн" святкував перемогу - 5:4.

Для Реброва це перший трофей в ОАЕ. 47-річний український фахівець очолив команду з Еміратів у 2021 році.

Зазначимо також, що підопічні Реброва впевнено очолюють турнірну таблицю чемпіонату ОАЕ із 7-очковим відривом від найближчого переслідувача.

А самого українця вже усьоме поспіль визнали найкращим тренером місяця в ОАЕ.

Нагадаємо, раніше Ребров пообіцяв, що після завершення сезону в ОАЕ повернеться до України, аби зі зброєю в руках боронити батьківщину від російських окупантів.

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