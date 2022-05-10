На Харківщині Сили оборони України звільнили 4 села від окупантів

На Харківщині Сили оборони України звільнили 4 села від окупантів

Сили оборони України звільнили 4 села на Харківщині від росіян.

З метою недопущення просування підрозділів Сил оборони України та для посилення своїх військ ворог додатково перемістив на територію нашої держави до п’ятисот мобілізованих осіб з тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

"В результаті злагоджених дій особового складу підрозділів Сил оборони України на Харківщині звільнено населені пункти Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне та Байрак", - йдеться в повідомленні.

Також у Генштабі повідомили про переміщення білоруських військ. На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив. Відбувалося переміщення військової техніки збройних сил Білорусі в рамках перевірки бойової готовності та завершення ротації окремих підрозділів, які залучаються до посилення охорони українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях.

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