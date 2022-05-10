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Ворог нарощує темпи наступу на сході України – Генштаб

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Ворог нарощує темпи наступу на сході України – Генштаб

Фото: Getty Images

Російські окупанти не полишають спроби захопити території Луганської та Донецької областей. Щодня на сході України точаться кроваві бої.

Наразі відомо, що ворог нарощує темпи проведення стратегічної наступальної операції у Східній операційній зоні.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

"Ворог нарощує темпи проведення стратегічної наступальної операції у Східній операційній зоні. Здійснює вогневий вплив вздовж всієї лінії зіткнення та у глибині оборони наших військ. Найбільша активність окупантів спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим, у Генштабі наголосили, що досі зберігається висока ймовірність завдання ракетних ударів по об’єктам цивільної та військової інфраструктури.

Нагадаємо, станом на 10 травня загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів становлять 26 тисячі осіб.

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