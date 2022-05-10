Враг наращивает темпы наступления на востоке Украины – Генштаб

Российские оккупанты не покидают попытки захватить территории Луганской и Донецкой областей. Каждый день на востоке Украины идут кровавые бои.

Известно, что враг наращивает темпы проведения стратегической наступательной операции в Восточной операционной зоне.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

"Враг наращивает темпы проведения стратегической наступательной операции в Восточной операционной зоне. Оказывает огненное влияние вдоль всей линии столкновения и в глубине обороны наших войск. Наибольшая активность оккупантов наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях", — говорится в сообщении.

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Вместе с тем, в Генштабе подчеркнули, что до сих пор сохраняется высокая вероятность нанесения ракетных ударов по объектам гражданской и военной инфраструктуры.

Напомним, по состоянию на 10 мая общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составляют 26 тысяч человек.

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