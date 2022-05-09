Главные фейки, манипуляции и дезинформации, которые враг использовал 9 мая: список

С начала полномасштабного вторжения России в Украину российские пропагандисты ежедневно придумывают новые фейки, чтобы деморализовать украинцев и дискредитировать ВСУ.
Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, которые враг продуцировал в течение 9 мая.
Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации в Telegram-канале.
Список фейков, дезинформации и манипуляций:
- ВСУ "не удалось уничтожить российские катера "Раптор" у острова Змеиный". Такое сообщение было распространено на нескольких российских Telegram-каналах со ссылкой на неопределенные "источники, близкие к военной операции". В заявлении также говорится, что "экипажи судов не пострадали". Предостерегаем – это дезинформация.
- СМИ РФ распространяют тезис о том, что "несмотря на неудачную посевную кампанию, из Одесской и Николаевской областей массово вывозят зерно, чтобы расплатиться за ленд-лиз, а также обвинить РФ в новом Голодоморе". Такой тезис "вбрасывается" в инфопространство, несмотря на предусмотренные Украиной планы экспорта зерновых. Предостерегаем – это манипуляция.
- СМИ РФ сообщили, что "жители Мариуполя со слезами радости отмечают долгожданный праздник. Они могут надеть георгиевские ленты, которые годами запрещала Украина". Такой пропагандистский тезис призван иллюстрировать, что "Мариуполь возвращается к мирной жизни". Предостерегаем – это фейк.
Напомним, пророссийские Telegram-каналы также тиражируют фейк о резком ухудшении эпидемиологической ситуации в Вооруженных силах Украины. Россия стремится посеять панику среди украинских защитников, не гнушаясь "разгоном" фейка о том, что "в украинской армии началась эпидемия туберкулеза".
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