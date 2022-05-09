Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Главные фейки, манипуляции и дезинформации, которые враг использовал 9 мая: список

Дата публикации
Просмотры
840
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Главные фейки, манипуляции и дезинформации, которые враг использовал 9 мая: список

Фото: Служба безопасности Украины/Telegram

С начала полномасштабного вторжения России в Украину российские пропагандисты ежедневно придумывают новые фейки, чтобы деморализовать украинцев и дискредитировать ВСУ.

Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, которые враг продуцировал в течение 9 мая.

Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации в Telegram-канале.

Список фейков, дезинформации и манипуляций:

  • ВСУ "не удалось уничтожить российские катера "Раптор" у острова Змеиный". Такое сообщение было распространено на нескольких российских Telegram-каналах со ссылкой на неопределенные "источники, близкие к военной операции". В заявлении также говорится, что "экипажи судов не пострадали". Предостерегаем – это дезинформация.
  • СМИ РФ распространяют тезис о том, что "несмотря на неудачную посевную кампанию, из Одесской и Николаевской областей массово вывозят зерно, чтобы расплатиться за ленд-лиз, а также обвинить РФ в новом Голодоморе". Такой тезис "вбрасывается" в инфопространство, несмотря на предусмотренные Украиной планы экспорта зерновых. Предостерегаем – это манипуляция.
  • СМИ РФ сообщили, что "жители Мариуполя со слезами радости отмечают долгожданный праздник. Они могут надеть георгиевские ленты, которые годами запрещала Украина". Такой пропагандистский тезис призван иллюстрировать, что "Мариуполь возвращается к мирной жизни". Предостерегаем – это фейк.

Напомним, пророссийские Telegram-каналы также тиражируют фейк о резком ухудшении эпидемиологической ситуации в Вооруженных силах Украины. Россия стремится посеять панику среди украинских защитников, не гнушаясь "разгоном" фейка о том, что "в украинской армии началась эпидемия туберкулеза".

Читайте также:

Следующая публикация