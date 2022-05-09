Главные фейки, манипуляции и дезинформации, которые враг использовал 9 мая: список

Главные фейки, манипуляции и дезинформации, которые враг использовал 9 мая: список

С начала полномасштабного вторжения России в Украину российские пропагандисты ежедневно придумывают новые фейки, чтобы деморализовать украинцев и дискредитировать ВСУ.

Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, которые враг продуцировал в течение 9 мая.

Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации в Telegram-канале.

Список фейков, дезинформации и манипуляций:

ВСУ "не удалось уничтожить российские катера "Раптор" у острова Змеиный". Такое сообщение было распространено на нескольких российских Telegram-каналах со ссылкой на неопределенные "источники, близкие к военной операции". В заявлении также говорится, что "экипажи судов не пострадали". Предостерегаем – это дезинформация.

СМИ РФ распространяют тезис о том, что "несмотря на неудачную посевную кампанию, из Одесской и Николаевской областей массово вывозят зерно, чтобы расплатиться за ленд-лиз, а также обвинить РФ в новом Голодоморе". Такой тезис "вбрасывается" в инфопространство, несмотря на предусмотренные Украиной планы экспорта зерновых. Предостерегаем – это манипуляция.

СМИ РФ сообщили, что "жители Мариуполя со слезами радости отмечают долгожданный праздник. Они могут надеть георгиевские ленты, которые годами запрещала Украина". Такой пропагандистский тезис призван иллюстрировать, что "Мариуполь возвращается к мирной жизни". Предостерегаем – это фейк.

Напомним, пророссийские Telegram-каналы также тиражируют фейк о резком ухудшении эпидемиологической ситуации в Вооруженных силах Украины. Россия стремится посеять панику среди украинских защитников, не гнушаясь "разгоном" фейка о том, что "в украинской армии началась эпидемия туберкулеза".

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