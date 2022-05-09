"Снова вместе победим": Зеленский поблагодарил Байдена и США за программу ленд-лиз

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена и народ Соединенных Штатов за принятие программы ленд-лиз.

"Благодарен Джо Байдену и народу США за поддержку Украины в борьбе за нашу свободу и будущее. Подписание сегодня закона о ленд-лизе – исторический шаг. Убежден, что мы снова вместе победим. И защитим демократию в Украине и Европе. Как и 77 лет назад", — отметил Зеленский в Twitter.

Напомним, 9 мая, в день, когда Россия празднует "День победы", президент США Джо Байден подписал законопроект о ленд-лизе для Украины, в рамках которого — увеличение объема поставки оружия и ускорения темпов предоставления его Украине. Полное название законопроекта The Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022.

"Сегодня (9 мая – ред.) вместе с сенатором Беном Карденом, конгрессменкой Спарс, с которой я недавно говорил о ее семье в Украине. Я планирую подписать закон, сделать из законопроекта закон, над которыми работали эти люди (американские чиновники – ред.). ). Это законопроект, который оказывает важную помощь Украине, украинскому народу в борьбе за демократию против этой брутальной войны", — сказал Байден перед подписанием закона.

Что означает закон о ленд-лизе от США, что это такое и как повлияет на экономику Украины — читайте на ТСН.ua по этой ссылке.

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