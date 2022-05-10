Окупанти проводять штурмові дії в районі "Азовсталі" - Генштаб

У Маріуполі противник продовжує зосереджувати основні зусилля на блокуванні та знищенні наших підрозділів в районі заводу "Азовсталь".

Російські окупанти за підтримки вогню артилерії та танків проводять штурмові дії в районі заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом за 18:00 10 травня у Facebook.

"В місті Маріуполь противник продовжує зосереджувати основні зусилля на блокуванні та знищенні наших підрозділів в районі заводу "Азовсталь". За підтримки вогню артилерії та танків проводить штурмові дії", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що на "Азовсталі" перебувають понад тисяча військових, з них багато поранених.

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