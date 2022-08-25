"Динамо" потрапило до першого кошику посіву під час жеребкування групового етапу Ліги Європи

Київське "Динамо" сіятиметься з найсильнішого, першого кошику під час жеребкування групової стадії другого за престижністю клубного турніру Європи.

Для потрапляння до першого кошика київському клубу потрібно було, аби шотландський "Рейнджерс" чи хорватське "Динамо" Загреб пробилися до групи Ліги чемпіонів, адже в разі вильоту з ЛЧ та, як наслідок, потрапляння до ЛЄ вони могли відтіснити "біло-синіх" до другого кошика, тому що мають вище рейтинг.

Усе сталося для киян навіть краще, ніж гадалось, адже обидва колективи пробилися до групи Ліги чемпіонів. Шотландці з загальним рахунком 3:2 (2:2, 1:0) пройшли в плейоф нідерландський ПСВ, а хорвати впоралися з норвезьким "Буде-Глімтом" (0:1, 4:1).

Тож, український колектив опинився серед найсильніших під час жеребкування Ліги Європи. Щодо суперників, із якими, кияни не зіграють точно, то це: "Рома", "Лаціо" (обидві - Італія), "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" (обидві - Англія), "Брага" (Португалія), "Црвєна Звєзда" (Сербія) та "Феєнорд" (Нідерланди) або "Олімпіакос" (Греція).

Натомість серед потенційних суперників "Динамо" можуть бути нідерландський ПСВ, французькі "Ренн", "Нант" та "Монако", іспанські "Реал" Сосьєдад та "Реал" Бетіс, німецькі "Юніон" Берлін та "Фрайбург", старий знайомий австрійський "Штурм", бельгійський "Юніон", данський "Мідтьюланд", норвезький "Буде-Глімт", турецький "Трабзонспор" та азербайджанський "Карабах".

Зазначимо, що до групового етапу Ліги Європи може пробитися ще один український клуб – "Дніпро-1". Для цього дніпрянам потрібно пройти у плейоф кваліфікації ЛЄ кіпрський АЕК. Перша дуєль між цими колективами, яка формально була домашньою для дніпрян, завершилася перемогою кіпріотів із рахунком 2:1.

Матч-відповідь між "Дніпром-1" та АЕКом розпочнеться у четвер, 25 серпня, о 19:00 за київським часом. Відео-онлайн трансляція буде доступна на телеканалі 2+2, а також на ТСН Проспорт ;

; Жеребкування групової стадії Ліги Європи відбудеться 26 серпня. Початок о 14:00 за Києвом.

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