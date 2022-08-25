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Окупанти знову відкрили вогонь по одній з громад Сумської області: зафіксовано 16 прильотів

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Окупанти знову відкрили вогонь по одній з громад Сумської області: зафіксовано 16 прильотів

Ворог щодня атакує північні прикордонні райони України.

Російські окупанти розпочали ранок 25 серпня з обстрілу однієї з громад Сумської області.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Ніч проти 25 серпня минула спокійно. Ранок, після 7 години, почався з артобстрілу Великописарівської громади.
16 прильотів зі ствольної артилерії. Без жертв та руйнувань", - написав він.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 183-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
4069
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