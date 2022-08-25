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ЗСУ "приземлили" 9 ворожих безпілотників за добу - Генштаб

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ЗСУ "приземлили" 9 ворожих безпілотників за добу - Генштаб

Фото: Associated Press

Протягом 24 серпня війська Повітряних сил ЗСУ знищили 9 ворожих безпілотників, які намагалися розвідати позиції українських захисників.

Так, зокрема, в Сумській і Черкаській областях українські захисники знищили по одному безпілотнику, в Чернігівській — 2 БПЛА, найімовірніше "Орлан-10".

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Вчора, 24 серпня, протягом дня, ворог за багатьма напрямками намагався розвідати дислокацію наших військ, задіюючи безпілотні літальні апарати. Воїни Повітряних сил і Сухопутних військ ЗСУ звичайно ж збивали їх - всього "приземлили" 9 одиниць", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, станом на 25 серпня загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 45 850. Дані уточнюються. Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Донецькому напрямку.

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