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ВСУ "приземлили" 9 вражеских беспилотников за сутки — Генштаб

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ВСУ "приземлили" 9 вражеских беспилотников за сутки — Генштаб

Фото: Associated Press

В течение 24 августа войска Воздушных сил ВСУ уничтожили 9 вражеских беспилотников, пытавшихся разведать позиции украинских защитников.

Так, в частности, в Сумской и Черкасской областях украинские защитники уничтожили по одному беспилотнику, в Черниговской — 2 БПЛА, вероятнее всего "Орлан-10".

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Вчера, 24 августа, в течение дня, враг по многим направлениям пытался разведать дислокацию наших войск, задействуя беспилотные летательные аппараты. Воины Воздушных сил и Сухопутных войск ВСУ конечно же сбили их – всего "приземлили" 9 единиц", — говорится в сообщении.

Напомним, на 25 августа общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 45 850. Данные уточняются. Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Донецком направлении.

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