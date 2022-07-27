"Умисний етноцид": у Зеленського повідомили, що у війні гине у 350 разів більше тувинців, ніж москвичів

За даними радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, у війні проти України гине у десятки та навіть сотні разів більше тувинців, бурятів і дагестанців, аніж москвичів.

Таким чином Росія влаштовує умисний етноцид.

Про це радник керівника ОП повідомив у Мережі 27 липня.

"Вбивча статистика. У середньому москвичі гинуть на фронті рідше у 87,5 разів за дагестанців, у 275 разів – за бурятів і в 350 – за тувинців", – йдеться в опублікованій інформації.

"Московський режим використовує війну не лише, як інструмент масового знищення українців, а й як спосіб умисного етноциду, зокрема народів Росії", – наголосив Подоляк.

Нагадаємо, за даними американських аналітиків, спроби президента РФ Володимира Путіна "захистити" етнічних росіян від масової мобілізації можуть викликати опір у деяких етнічних групах, які несуть непропорційно великий тягар війни.

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