В России арестанты в СИЗО захватили заложников: видео

Во время проведения режимных мероприятий обвиняемые, содержащиеся в одной из камер следственного изолятора в российском городе Кемерово, были захвачены заложниками сотрудников учреждения. Операцию по увольнению проводил спецназ с тараном.

Об этом сообщил вечером 21 августа Telegram-канал Mash Siberia, опубликовав видео с места инцидента.

Одного из трех конвоиров, которых захватили 8 арестантов, впоследствии отпустили. Об освобождении еще двоих начались переговоры.

Тем временем на территорию учреждения вошел спецназ с тараном.

"В результате проведенных мероприятий заложники освобождены, никто не пострадал", — сообщили впоследствии российские СМИ со ссылкой на прессслужбу федеральной пенитенциарной службы РФ.

Следственный изолятор №1 расположен в Заводском районе Кемерово и является единственным СИЗО в регионе. В нем может находиться около 700 заключенных.

Напомним, милиционеры сразу нескольких структур подтвердили информацию американского Института изучения войны о том, что Россия сейчас отправляет на войну в Украину заключенных.

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