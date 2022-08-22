У Росії арештанти в СІЗО захопили заручників: відео

Під час проведення режимних заходів обвинувачені, які утримуються в одній із камер слідчого ізолятора в російському місті Кемерово, захопили заручниками співробітників установи. Операцію зі звільнення проводив спецназ із тараном.

Про це повідомив увечері 21 серпня Telegram-канал Mash Siberia, опублікувавши відео з місця інциденту.

Одного з трьох конвоїрів, яких захопили 8 арештантів, згодом відпустили. Щодо звільнення ще двох розпочалися переговори.

Тим часом на територію установи увійшов спецназ із тараном.

"В результаті проведених заходів заручників звільнено, ніхто не постраждав”, - повідомили згодом російські ЗМІ з посиланням на пресслужбу федеральної пенітенціарної служби РФ.

Слідчий ізолятор №1 розташований у Заводському районі Кемерова і є єдиним СІЗО у регіоні. У ньому можуть перебувати близько 700 ув'язнених.

Нагадаємо, правоохоронці одразу декількох структур підтвердили інформацію американського Інституту вивчення війни про те, що Росія зараз відправляє на війну в Україну в’язнів.

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