Росіяни підготували три сценарії дій 1 вересня в Україні: один із них вкрай небезпечний

Напередодні, 31 серпня, російська влада оприлюднила список шкіл на окупованих територіях України, нібито попереджаючи про можливі атаки на них, мовляв, з боку України в перший день нового навчального року - 1 вересня.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Міноборони Росії стверджувало, що нібито українська сторона готується вдарити по навчальних закладах, які були в тому переліку. Утім, наголосимо, що подібні дії окупанти вчиняли напередодні свого ж обстрілу з подальшим звинуваченням України.

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В ISW вказують, що ця заява РФ, разом зі списком шкіл на окупованих територіях, може бути спробою встановити інформаційні умови для трьох можливих сценаріїв дій 1 вересня.

Перший і найбільш небезпечний сценарій. Підготовка Росії до фальшивих атак на освітню інфраструктуру на окупованих українських територіях.

Другий сценарій (найбільш ймовірний). Російська влада таким чином намагається пояснити дуже низький рівень зарахування та відвідуваності шкіл на початку навчального року.

Третій сценарій. Росія може додати до "списку" школи, які окупанти використовують як військові бази, очікуючи, що ЗСУ не завдаватимуть ударів по позначеній цивільній інфраструктурі.

Нагадаємо, у ГУР звернулися до кримчан із важливим повідомленням щодо звільнення півострова.

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