Эксперт рассказал, сможет ли Россия производить свои дроны-камикадзе

Военный эксперт Сергей Грабский считает, что агрессорка Россия может производить простое, но опасное оружие. По его словам, Кремль пытается перевести экономику на военные рельсы. Впрочем, это долгосрочный процесс, а потому РФ вряд ли удастся.

Такое мнение он выразил Общественному в эфире единого телемарафона.

"Россия находится под санкциями, поэтому постепенно деградирует. Они могут производить какие-нибудь простые и достаточно опасные "игрушки", — сказал Грабский.

По его словам, угроза в том, что дрон-камикадзе можно сделать на недостаточно высокотехнологичном предприятии. Впрочем, пока речь не идет о том, что россияне могут сделать что-то новое, подчеркнул эксперт.

Создав концепцию ПВО и противодроновой обороны, Украина может противостоять этому. Хотя нет системы, которая сбивала бы все объекты на 100%, но эффективность такой системы свела бы на нет сам принцип нанесения таких массированных ударов, добавил Грабский.

"Нужно осознать, что нельзя гнаться за количеством. Невозможно нам создать, например, десять тысяч танков, которые есть в России, или других средств. И мы должны противодействовать качеству", — сказал эксперт.

Он также подчеркнул, что до сих пор мир не сталкивался с ситуацией, когда страна подвергалась столь долговременной агрессии с массированным применением крылатых ракет и беспилотников.

"Объективно никто не был готов к такой ситуации. Мы только стоим сейчас на пороге решения самой концепции того, как нужно отражать, как создавать собственную многоэшелонированную эффективную систему ПВО, ПРО и противодроновую систему защиты", — пояснил Сергей Грабский.

Напомним, 22 октября над Украиной сбили ракету, которую впервые отследили с помощью мобильного приложения "ЕПВО". Отмечается, что вражеский объект не могли увидеть локационные устройства из-за особенностей рельефа местности, но благодаря "еПВО" цель удалось уничтожить.

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