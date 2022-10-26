"Золотые" яйца: когда ожидать понижения цены на продукт

В частности, на ценовую политику будет влиять покупательская способность украинцев.

В Украине существенно выросла стоимость яиц и достигла максимального для страны уровня. Впрочем, значительное удешевление ожидается только весной следующего года;

Об этом РБК рассказала аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин.

"Текущую цену можно считать максимальной. Дальше будет стабилизация и даже возможное частичное снижение", — сказала она.

По словам Светланы Литвин, значительное удешевление продукта ожидается в период возобновления сезона яйценоскости кур в домохозяйствах с приходом тепла весной.

На ценовую политику на яйца будут влиять два фактора, отмечает специалист. Во- первых, росту цен будет мешать низкая покупательная способность украинцев. Во-вторых, будет восстановлена технологическая цепочка выращивания птицы, ведь в начале войны она немного сократилась, а потому поголовье кур-несушек уменьшилось.

"Таким образом, с одной стороны будет уменьшаться спрос, а с другой – будет увеличиваться предложение. Это и приведет минимум к стабилизации цены, а также потенциальному снижению текущих цен на яйца на 10%", – подчеркнула Литвин.

Напомним, эксперты прогнозируют, что в Украине в ближайшее время начнут расти цены на овощи. Стоимость может вырасти на 10–15%. Цены на овощи зимой также будут определять погодные условия.

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