Favbet Foundation передал десантникам ВСУ два пикапа Nissan

С начала войны ВСУ передали уже более 20 автомобилей.

Фонд Favbet Foundation передал для нужд десантных подразделений Вооруженных Сил Украины два пикапа-внедорожника Nissan NP300 Pik Up.

Об этом сообщили представители фонда.

Автомобили уже работают в районе ведения боевых действий на востоке Украины и помогают украинским военным освобождать оккупированные территории.

Всего с начала войны фонд Favbet Foundation вместе с партнерами передали в ВСУ более двух десятков автомобилей.

Напомним, Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития. На сегодня 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.

При содействии фонда ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудование и остальные необходимые для фронта вещи.