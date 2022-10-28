Favbet Foundation передал десантникам ВСУ два пикапа Nissan

С начала войны ВСУ передали уже более 20 автомобилей.
Фонд Favbet Foundation передал для нужд десантных подразделений Вооруженных Сил Украины два пикапа-внедорожника Nissan NP300 Pik Up.
Об этом сообщили представители фонда.
Автомобили уже работают в районе ведения боевых действий на востоке Украины и помогают украинским военным освобождать оккупированные территории.
Всего с начала войны фонд Favbet Foundation вместе с партнерами передали в ВСУ более двух десятков автомобилей.
Напомним, Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития. На сегодня 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.
При содействии фонда ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудование и остальные необходимые для фронта вещи.