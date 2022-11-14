Деокупація Херсонщини: у Міносвіти розповіли, що буде з вчителями-колаборантами

Наразі на Херсонщині функціонує 157 українських шкіл. Вони працюють у дистанційному форматі.

На деокупованих територіях Херсонської області 16 шкіл повністю зруйновані. Ще 48 отримали значні пошкодження, через що там наразі неможливо проводити заняття.

Про це розповів заступник міністра освіти та науки України Андрій Вітренко в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Наразі на Херсонщині функціонує 157 українських шкіл. Вони працюють у дистанційному форматі.

За його словами, дефіциту вчительських кадрів, за його словами, також немає. Вітренко запевнив, що випадки, коли вчителі йшли на співпрацю з окупантами і добровільно викладали учням за російською програмою – поодинокі.

З такими колаборантами будуть розривати трудові договори.

"Вони не мають права викладати дітям, які бачили всі жахи війни", – наголошує Вітренко.

Раніше повідомлялося, що у школі під Ізюмом вилучили понад сотню російських підручників.

Нагадаємо, що директорка однієї зі шкіл Харківщини Лідія Миколаївна потрапила "на підвал" окупантів, бо не хотіла співпрацювати з ворогом. 60-річну жінку били, знущалися і утримували в жахливих умовах.

Загалом у Харківській області відкрито 12 кримінальних проваджень стосовно освітян, які погодилися на співпрацю з ворогами.

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