Міністр оборони Британії вважає, що Росія поки що не збирається здаватися

Росія може використати більше "гарматного м'яса", щоб спробувати зупинити українські війська

Росія все ще не збирається здаватися у військовій агресії проти України, попри те, що українські війська просуваються вперед.

Таку думку висловив голова Міністерства оборони Великої Британії Бен Воллес в ефірі Times Radiо.

Воллес заявив, що просування на фронтах, якого вже досягла Україна, це не великий крок, але напрямок руху фронту визначають українці.

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Міністр зазначив, що українці звільнили єдиний обласний центр, який вдалося захопити росіянам із початку війни, це серйозна поразка для Москви.

При цьому Воллес не виключив, що тепер російське командування може використати більше "гарматного м'яса", щоб спробувати загальмувати український поступ.

"Ніхто не недооцінює Росію. Росія далека від того, щоб здатися", – резюмував він.

Нагадаємо, раніше британський міністр оборони Бен Уоллес назвав втечу окупаційних військ з Херсона " ще одним стратегічним провалом Росії ".

Крім того, ми раніше інформували, що міністри оборони трьох країн вимагають не тиснути на Україну щодо переговорів із РФ.

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