РФ обвинила британских военных в подрыве "Северных потоков"

В Великобритании назвали эти обвинения "ложными заявлениями эпического масштаба".

В российском Министерстве обороны заявили, что военные ВМС Великобритании взорвали "Северные потоки" в прошлом месяце.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что британские военные якобы участвовали в планировании, обеспечении и совершении теракта в Балтийском море 26 сентября этого года, а именно подрыв газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

В свою очередь Министерство обороны Великобритании оценило предъявленные россиянам обвинения как "фальшивое заявление эпического масштаба".

"Чтобы отвлечь внимание от своего катастрофического положения, вызванного незаконным вторжением в Украину, Министерство обороны России прибегает к фальшивым заявлениям эпического масштаба. Эта вымышленная история больше говорит о спорах, которые идут внутри российского правительства, чем о Западе", — подчеркнули они.

Взрывы на "Северных потоках"

Разгерметизация двух нитей первого "Северного потока-1" и одной — "Северного потока-2" вблизи датского острова Борнгольм произошла 26 сентября.

Впоследствии Путин назвал взрывы на трубопроводе "актом международного терроризма". Бенефициарами инцидентов он назвал США, Польшу и Украину.

Датские официальные лица 18 октября подтвердили, что газопроводы Nord Stream 1 и 2 ("Северные потоки" 1 и 2) в Балтийском море возле Дании получили "большие повреждения", причиной чего стали "мощные взрывы".