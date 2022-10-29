РФ звинуватила британських військових у підриві "Північних потоків"

У Великій Британії назвали ці звинувачення "фальшивими заявами епічного масштабу".

У російському Міністерстві оборони заявили, що військові ВМС Великої Британії підірвали "Північні потоки" минулого місяця.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що британські військові нібито брали участь у плануванні, забезпеченні та здійсненні теракту в Балтійському морі 26 вересня цього року, а саме підриві газопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2".

Своєю чергою, Міністерство оборони Великої Британії оцінило висунуті росіянами звинувачення як "фальшиву заяву епічного масштабу".

"Аби відволікти увагу від свого катастрофічного становища, викликаного незаконним вторгненням до України, Міністерство оборони Росії вдається до фальшивих заяв епічного масштабу. Ця вигадана історія більше говорить про суперечки, які точаться всередині російського уряду, ніж про Захід", – наголосили вони.

Вибухи на "Північних потоках"

Розгерметизація двох ниток першого "Північного потоку-1" та однієї – "Північного потоку-2" поблизу датського острова Борнгольм сталася 26 вересня.

Згодом Путін назвав вибухи на трубопроводі "актом міжнародного тероризму". Бенефіціарами інцидентів він назвав США, Польщу та Україну.

Данські офіційні особи 18 жовтня підтвердили, що газопроводи Nord Stream 1 і 2 ("Північні потоки" 1 та 2) у Балтійському морі біля Данії отримали "великі пошкодження", причиною чого стали "потужні вибухи".