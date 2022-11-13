В США демократы сохраняют контроль над Сенатом благодаря победе в Неваде — CNN

Демократы на промежуточных выборах получили 50 мест в Сенате, тогда как республиканцы — 49.

Демократическая партия на шаг приблизилась к своей цели – сохранить контроль над Сенатом. Сохранение контроля над Сенатом — огромный импульс для оставшегося президента Джо Байдена в течение 2 лет его первого срока в Белом доме.

Об этомпишет CNN.

"У демократов сейчас 50 мест в Сенате против 49 мест у республиканцев", — говорится в материале.

В Неваде сенатор Кэтрин Кортес Масто, по предварительным данным, переизбралась, обойдя бывшего генерального прокурора штата Адама Лаксальта. Эта прогнозируемая победа гарантирует демократам 50 место в Сенате. Кроме того, в Джорджии 6 декабря состоится второй тур выборов, благодаря которому демократы могут получить еще одно место.

Тем не менее, победа республиканцев в Палате представителей и Сенате позволит партии заблокировать большую часть повестки президента в течение следующих двух лет и начнет еще одну эру разделенного правительства в Вашингтоне.

Даже если демократы не сохранят контроль над Палатой представителей, они могут покинуть Республиканскую партию с небольшим и неуправляемым большинством.

Что известно о выборах в США

Миллионы американцев проголосовали на промежуточных выборах 8 ноября, которые решат, смогут ли республиканцы взять власть в Конгрессе и препятствовать реализации планов президента Джо Байдена в течение второй половины его срока.

Согласно опросу AP, высокая инфляция и беспокойство по поводу будущего американской демократии были существенными факторами в принятии избирателями решений. Уровень инфляции – 8,2 процента – является самым высоким показателем в стране за последние четыре десятилетия. Многие избиратели сказали, что рост преступности и иммиграция являются другими факторами, мотивирующими их голосовать за кандидатов от Республиканской партии.

Демократы в своей кампании сделали акцент на проблемах ограничения прав на аборты и подрыва демократических норм.

В настоящее время ведется подсчет бюллетеней в ключевых округах некоторых штатов, включая Калифорнию, Аризону и Орегон.

Президент США Джо Байден заявил, что выборы стали "хорошим днем для демократии и Америки" и пригласил партию республиканцев к сотрудничеству.

Также известно, что в Сенат США прошел республиканец, блокировавший законопроект о военной помощи Украине.

В США выборы в Конгресс: что это значит для Украины

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