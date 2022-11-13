У США демократи зберігають контроль над Сенатом завдяки перемозі в Неваді - CNN

Демократи під час проміжних виборів отримали 50 місць у Сенаті, тоді як республіканці - 49.

Демократична партія на крок наблизилась до своєї мети - зберегти контроль над Сенатом. Збереження контролю над Сенатом - величезний імпульс для президента Джо Байдена протягом 2 років, що залишилися, його першого терміну в Білому домі.

Про це пише CNN.

"У демократів тепер 50 місць у Сенаті проти 49 місць у республіканців", - йдеться у матеріалі.

В Неваді сенаторка Кетрін Кортес Масто, за попередніми даними, переобралася, обійшовши колишнього генерального прокурора штату Адама Лаксальта. Ця прогнозована перемога гарантує демократам 50-е місце у Сенаті. Крім того, у Джорджії 6 грудня відбудеться другий тур виборів, завдяки якому може демократи можуть отримати ще одне місце.

Тим не менш, перемога республіканців у Палаті представників і Сенаті дозволить партії заблокувати більшу частину порядку денного президента протягом наступних двох років і започаткує ще одну еру розділеного уряду у Вашингтоні.

Навіть якщо демократи не збережуть контроль над Палатою представників, вони можуть залишити Республіканську партію з невеликою та некерованою більшістю.

Що відомо про вибори у США

Мільйони американців проголосували на проміжних виборах 8 листопада, які вирішать, чи зможуть республіканці взяти владу в Конгресі та перешкоджати втіленню планів президента Джо Байдена протягом другої половини його терміну.

Згідно з опитуванням AP, висока інфляція та занепокоєння щодо майбутнього американської демократії були суттєвими факторами у прийнятті виборцями рішень. Рівень інфляції – 8,2 відсотка – є найвищим показником в країні за останні чотири десятиліття. Багато виборців сказали, що зростання злочинності та імміграція є іншими факторами, які мотивують їх голосувати за кандидатів від Республіканської партії.

Демократи в своїй кампанії зробили акцент на проблемах обмеження прав на аборти та підриву демократичних норм.

Наразі триває підрахунок бюлетенів у ключових округах деяких штатів, включаючи Каліфорнію, Арізону та Орегон.

Президент США Джо Байден заявив, що вибори стали "гарним днем для демократії та для Америки" та запросив партію республіканців до співпраці.

Також відомо, що до Сенату США пройшов республіканець, який блокував законопроєкт про військову допомогу Україні.

У США вибори до Конгресу: що це означає для України

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