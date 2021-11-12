Вихідними в Україні стане тепліше: прогноз погоди на 13-14 листопада

13 листопада вночі та вранці туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності - жовтий).
На вихідних, 13-14 листопада, в Україні буде суха та вдень доволі тепла погода.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Так, за прогнозами синоптиків, завтра, 13 листопада, в країні буде хмарна с проясненнями та суха погода. Вночі та вранці в Україні туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, в Карпатському регіоні місцями 2-7° морозу, вдень 4-9° тепла, на півдні країни, Прикарпатті та Закарпатті подекуди 10-14°.
У неділю, 14 листопада, також опади в Україні не очікуються. Вітер південний, 3-8 м/с, з переходом на північний, 7-12 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, у східних областях до 5° морозу, вдень 4-9° тепла, в Карпатському регіоні та на півдні країни до 12°.
У Києві на вихідних буде сухо. У суботу вночі та вранці туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 5-7° тепла.
У неділю, 14 листопада, у столиці очікується мінлива хмарність. Вітер південний, 3-8 м/с, з переходом на північний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 6-8°.
Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь 2021 року. Так, згідно з його розрахунками, у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.
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