В Украину идет похолодание: синоптики дали прогноз

Ночью ожидается -9.
С понедельника, 15 ноября, синоптики обещают похолодание по всей стране.
Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.
По данным синоптиков, днем 15 ноября столбики термометров в Украине покажут от +2 до +11, ночью ожидается от -1 до +6 градусов. Осадков в этот день не ожидается, будет облачно с прояснениями.
16 ноября в Украине станет еще холоднее – днем ожидается от -1 до +10 градусов, а ночью – от +1 до -8 градусов. Осадков также не ожидается.
17 ноября днем столбики термометров покажут от -1 до +8, ночью прогнозируется от -1 до -9 градусов.
Ранее синоптики сообщили, что зима 2021-2022 в Украине будет теплее предыдущих, а наиболее аномально теплым станет январь. Так, средняя месячная температура ожидается на 2-3 градуса выше нормы, что соответствует началу зимы. Такая температура может продержаться всю зиму с кратковременным похолоданием.
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