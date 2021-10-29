Лопес, Минаж, Бейонсе: звезды с самыми большими ягодицами

Артистки популярны не только своим талантом, но и ошеломляющими формами.
Голливудские красотки сводят с ума фанатов не только своими талантами, но и аппетитными фигурами.
Если раньше крупных ягодиц стеснялись, то сейчас артистки этим гордятся и подчеркивают прелести. А те, кого природа не наградила округлыми формами, увеличивают пятую точку. Кто-то часами работает в зале, а кто-то ложится под нож хирурга.
Редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку фото звезд шоу-биза с самыми большими ягодицами в бикини и в одежде.
Дженнифер Лопес
Актриса и певица Дженнифер Лопес успешная и красивая женщина. Впрочем, не только ее достижениям завидуют другие. У 52-летней знаменитости – безупречная фигура, в частности, и ягодицы. Их звезда не стесняется показывать как на пляже, так и на сцене. Джей Ло говорит, что ее выдающиеся формы – генетика и результат тренировок, а не пластики.
Ники Минаж
Одна из главных фишек реперши Ники Минаж – ее большие ягодицы. Их звезда подчеркивает облегяющими нарядами, экстра-мини, или и вовсе обнажает.
Cardi B
Cardi B – еще одна красавица, которая охотно демонстрирует немалые ягодицы. Звезда отвергает обвинения в пластике и говорит, что ее формы – заслуга матушки-природы и занятий танцами.
Ким Кардашян
Безусловно, пышные ягодицы – визитная карточка и гордость Ким Кардашян. В свое время американская звезда реалити-шоу своими формами совершила настоящий культ на немалую пятую точку. Девушки мечтают о такой фигуре, а Настя Каменских даже спела про "попу, как у Ким". Впрочем, сама знаменитость не предпочитает говорить, как прибегла к таким объемам, а вот пластические хирурги говорят, что без хирургического вмешательства здесь точно не обошлось.
Бейонсе
Певица Бейонсе подбирает концертные наряды, чтобы пышная пикантная часть тела всегда выглядела выигрышно. Звезда точно знает, как подчеркнуть свои прелести, а соблазнительные танцы еще больше подчеркивают эффект.
Рианна
Певица Рианна также стала для многих иконой стиля и идеалом фигуры мечты. Исполнительница выпускает также свое белье Savage X Fenty, которое и сама нередко рекламирует, лишний раз посветив пышными ягодицами.
Мэрайя Кэри
Фигура Мерайи не менее прекрасна, как и ее голос. Говорят, что звезда вставила импланты в ягодицы, впрочем, большинство фанов убеждены, что они 100% натуральны.
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