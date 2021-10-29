Лопес, Минаж, Бейонсе: звезды с самыми большими ягодицами

Артистки популярны не только своим талантом, но и ошеломляющими формами.

Голливудские красотки сводят с ума фанатов не только своими талантами, но и аппетитными фигурами.

Если раньше крупных ягодиц стеснялись, то сейчас артистки этим гордятся и подчеркивают прелести. А те, кого природа не наградила округлыми формами, увеличивают пятую точку. Кто-то часами работает в зале, а кто-то ложится под нож хирурга.

Редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку фото звезд шоу-биза с самыми большими ягодицами в бикини и в одежде.

Дженнифер Лопес

Актриса и певица Дженнифер Лопес успешная и красивая женщина. Впрочем, не только ее достижениям завидуют другие. У 52-летней знаменитости – безупречная фигура, в частности, и ягодицы. Их звезда не стесняется показывать как на пляже, так и на сцене. Джей Ло говорит, что ее выдающиеся формы – генетика и результат тренировок, а не пластики.

Дженнифер Лопес / instagram.com/jlo

Ники Минаж

Одна из главных фишек реперши Ники Минаж – ее большие ягодицы. Их звезда подчеркивает облегяющими нарядами, экстра-мини, или и вовсе обнажает.

Ники Минаж / instagram.com/nickiminaj

Cardi B

Cardi B – еще одна красавица, которая охотно демонстрирует немалые ягодицы. Звезда отвергает обвинения в пластике и говорит, что ее формы – заслуга матушки-природы и занятий танцами.

Cardi B / instagram.com/iamcardib

Ким Кардашян

Безусловно, пышные ягодицы – визитная карточка и гордость Ким Кардашян. В свое время американская звезда реалити-шоу своими формами совершила настоящий культ на немалую пятую точку. Девушки мечтают о такой фигуре, а Настя Каменских даже спела про "попу, как у Ким". Впрочем, сама знаменитость не предпочитает говорить, как прибегла к таким объемам, а вот пластические хирурги говорят, что без хирургического вмешательства здесь точно не обошлось.

Ким Кардашян / instagram.com/kimkardashian

Бейонсе

Певица Бейонсе подбирает концертные наряды, чтобы пышная пикантная часть тела всегда выглядела выигрышно. Звезда точно знает, как подчеркнуть свои прелести, а соблазнительные танцы еще больше подчеркивают эффект.

Бейонсе / instagram.com/beyonce

Рианна

Певица Рианна также стала для многих иконой стиля и идеалом фигуры мечты. Исполнительница выпускает также свое белье Savage X Fenty, которое и сама нередко рекламирует, лишний раз посветив пышными ягодицами.

Рианна / instagram.com/badgalriri

Мэрайя Кэри

Фигура Мерайи не менее прекрасна, как и ее голос. Говорят, что звезда вставила импланты в ягодицы, впрочем, большинство фанов убеждены, что они 100% натуральны.

Мера Кэри / instagram.com/mariahcarey

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