У Харкові та Дніпрі хулігани "замінували" ТРЦ

Правоохоронці розшукують псевдомінерів.
Понад 5 тисяч людей евакуювали через "мінування" трьох об'єктів у Харкові. Повідомлення про те, що у двох торговельних центрах та мистецькій галереї є вибухівка - поліції надіслали електронною поштою.
Про це йдеться у ТСН.Ранок 2 листопада.
Утім, на місці жодних вибухонебезпечних пристроїв правоохоронці не знайшли.
Хибні мінування напередодні були і в Дніпрі. Там невідомий надвечір заявив про вибухівку у чотирьох торговельних центрах. Відвідувачів і персонал закладів, магазинів та кінотеатрів поліція вивела на вулицю. Будівлі перекрили та обнесли стрічками.
І вже за кілька годин, коли вибухотехніки оглянули приміщення, торговельні центри знову відновили роботу. Тепер правоохоронці розшукують псевдомінерів. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.
Читайте також:
- У Києві надійшло повідомлення про замінування університету імені Михайла Драгоманова
- У Львові чоловік "замінував" будинок, а сам заснув
- У Полтавській області першокласник через півмісяця навчання "замінував" гімназію : деталі
- У Рівному "замінували" суд: всіх працівників евакуювали з будівлі (фото)