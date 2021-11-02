У Харкові та Дніпрі хулігани "замінували" ТРЦ

Правоохоронці розшукують псевдомінерів.

Понад 5 тисяч людей евакуювали через "мінування" трьох об'єктів у Харкові. Повідомлення про те, що у двох торговельних центрах та мистецькій галереї є вибухівка - поліції надіслали електронною поштою.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 2 листопада.

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Утім, на місці жодних вибухонебезпечних пристроїв правоохоронці не знайшли.

Хибні мінування напередодні були і в Дніпрі. Там невідомий надвечір заявив про вибухівку у чотирьох торговельних центрах. Відвідувачів і персонал закладів, магазинів та кінотеатрів поліція вивела на вулицю. Будівлі перекрили та обнесли стрічками.

І вже за кілька годин, коли вибухотехніки оглянули приміщення, торговельні центри знову відновили роботу. Тепер правоохоронці розшукують псевдомінерів. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

Новини України: понад 5 тисяч людей евакуювали через мінування трьох об'єктів у Харкові

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