У Харкові поліція шукала вибухівку в торгових центрах: що сталося

У Харкові поліція шукала вибухівку в торгових центрах: що сталося

У поліцію надійшов електронний лист з повідомленням про вибухівку.

Поліція перевіряла інформацію про мінування чотирьох торгових центрів в Харкові.

Про це заявив відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

За інформацією поліції, повідомлення електронної пошти з повідомленням про те, що в них закладено вибухівку, надійшла в поліцію близько 20:30 16 жовтня 2021 року.

Також читайте Перевірку "замінованих" лікарень у Харкові ускладнює необхідність захисних костюмів і неможливість евакуації

"За адресами виїхали слідчо-оперативні групи та фахівці вибухотехнічного управління. Зараз проводиться огляд приміщень і прилеглої території", — йдеться в повідомленні.

Читайте також:

Вибухівка в дитсадках: в Одесі невідомий повідомив про замінування майже 200 дошкільних закладів

Підписуйтесь на наші канали в Telegram і Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання