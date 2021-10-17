У Харкові поліція шукала вибухівку в торгових центрах: що сталося

У поліцію надійшов електронний лист з повідомленням про вибухівку.
Поліція перевіряла інформацію про мінування чотирьох торгових центрів в Харкові.
Про це заявив відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.
За інформацією поліції, повідомлення електронної пошти з повідомленням про те, що в них закладено вибухівку, надійшла в поліцію близько 20:30 16 жовтня 2021 року.
"За адресами виїхали слідчо-оперативні групи та фахівці вибухотехнічного управління. Зараз проводиться огляд приміщень і прилеглої території", — йдеться в повідомленні.
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