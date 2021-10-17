Запуск посеред Тихого океану: США запланували старт ракетної системи

Дальність польоту ракети становитиме близько 2 тисяч км.
США запланували провести в період з 20 по 29 жовтня в районі Тихого океану запуск невідомої ракетної системи.
Це випливає з навігаційного попередження для пілотів і мореплавців, — пише "Інтерфакс".
Пуск повинен бути проведений з полігону на острові Кадьяк біля південного узбережжя Аляски в район американського атола Кваджалейн (Маршаллові острова) в центральній частині Тихого океану.
Судячи з координатами, дальність польоту становитиме близько 2 тис. Км.
Ракетний полігон на острові Кадьяк активно використовується Пентагоном для тестування військових систем, в тому числі протиракетних, а також призначений для запуску легких ракет-носіїв з малими космічними апаратами.
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