Запуск посеред Тихого океану: США запланували старт ракетної системи

Дальність польоту ракети становитиме близько 2 тисяч км.

США запланували провести в період з 20 по 29 жовтня в районі Тихого океану запуск невідомої ракетної системи.

Це випливає з навігаційного попередження для пілотів і мореплавців, — пише "Інтерфакс".

Пуск повинен бути проведений з полігону на острові Кадьяк біля південного узбережжя Аляски в район американського атола Кваджалейн (Маршаллові острова) в центральній частині Тихого океану.

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Судячи з координатами, дальність польоту становитиме близько 2 тис. Км.

Ракетний полігон на острові Кадьяк активно використовується Пентагоном для тестування військових систем, в тому числі протиракетних, а також призначений для запуску легких ракет-носіїв з малими космічними апаратами.

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